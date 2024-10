Pochodzenie Gonzaleza

Pablo Gonzalez posiadał również rosyjskie korzenie. Jego dziadek trafił do Związku Sowieckiego podczas hiszpańskiej wojny domowej, a sam Gonzalez miał w dzieciństwie mieszkać w tej części świata. Jak wynika z publikacji Walkera, mogło to wpłynąć na fascynację i idealizowanie lat spędzonych w Związku Radzieckim. Gonzalez studiował filologię słowiańską, co dodatkowo ułatwiało mu operowanie w rosyjskim środowisku.