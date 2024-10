Zapytano o rozmowy z Putinem. Zawiła odpowiedź Trumpa

- Nie komentuję tego, ale powiem, że jeśli bym to zrobił, to byłaby mądra rzecz. Jeśli mam przyjazne stosunki z ludźmi, jeśli mogę mieć dobre relacje z ludźmi, to jest dobra rzecz, a nie zła rzecz. On ma dwa tysiące głowic nuklearnych i my też – odpowiedział Trump, odnosząc się do kwestii relacji z Rosją.