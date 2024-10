Trump odpowiada na atak sztabu Harris. "Jestem zdrowszy niż Kamala"

Trump odniósł się również do niedawno opublikowanego raportu na temat zdrowia Harris. Według niego, kondycja zdrowotna jego rywalki nie jest najlepsza, co ma wpływać na jej codzienne funkcjonowanie. "To bardzo paskudna i niebezpieczna sytuacja. To są poważne schorzenia, które w oczywisty sposób wpływają na jej funkcjonowanie" - ocenił Trump.