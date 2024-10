Trump przekroczył granicę? Kandydat Demokratów zaalarmował

W rozmowie dla Fox News, Donald Trump podejmował temat potencjalnych zamieszek. Pytany o to, jakie ma obawy związane z możliwymi rozruchami, Trump odpowiedział, że nie przewiduje problemów ze strony swoich zwolenników, lecz zauważył, że większym zagrożeniem są "wrogowie wewnętrzni". - Mamy bardzo złych ludzi. Mamy trochę chorych ludzi, radykalnie lewicowych wariatów. I myślę, że jeśli będzie to konieczne, to Gwardia Narodowa, czy wojsko, jeśli to naprawdę konieczne, powinno z nimi bardzo łatwo sobie poradzić, bo nie możemy na to pozwolić - powiedział Trump.