To nie koniec. Netanjahu zapowiada dalsze ataki

Naloty na innych obszarach Libanu były kontynuowane także w poniedziałek. W miejscowości Aito na północy kraju, w wyniku izraelskiej operacji zginęło co najmniej 21 osób. Media zauważają, że ten region, zamieszkany głównie przez chrześcijan, dotychczas był pomijany przez izraelskie siły w trakcie ataków. Na południu Libanu dochodziło do kolejnych starć między wojskami izraelskimi a bojownikami Hezbollahu. W ciągu dnia w różnych rejonach Izraela, w tym w Tel Awiwie, dochodziło do ogłoszenia alarmów przeciwlotniczych w wyniku ostrzałów z Libanu. Na chwilę obecną nie ma informacji o izraelskich ofiarach.