Dym pokrył połowę kontynentu. Naukowcy biją na alarm

…rekordowe pożary

Rekordowo duża jest też liczba pożarów. Dane satelitarne przeanalizowane przez agencję INPE wykazały, że do połowy września odnotowano 346 tys. ognisk pożarów we wszystkich 13 krajach Ameryki Południowej. To więcej niż w rekordowym 2007 r., kiedy odnotowano ich 345 tys. (dane sięgają roku 1998).