Kolejny kraj dołączy do wojny? Zełenski: Zareagujemy ostro

Korea Północna już nie tylko wysyła Rosji broń: pociski artyleryjskie i rakiety, ale także ludzi - dowodzi ukraiński wywiad. Rosja przekazuje za to reżimowi Kim Dzong Una nowe technologie, niezbędne do rozwoju programu rakietowego i nuklearnego, co stanowi złamanie sankcji ONZ nałożonych na Pjongjang.