Krwawy atak Hezbollahu. Zabici żołnierze Izraela. Dziesiątki rannych

Był to najkrwawszy atak Hezbollahu w ostatnich tygodniach, kiedy to Izrael nasilił akcje przeciwko tej wspieranej przez Iran grupie. Hezbollah przyznał się do ataku, informując, że w odpowiedzi na wcześniejsze izraelskie działania wypuścił "rój dronów" na bazę w pobliżu Binjaminy.