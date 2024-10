Atak na siły pokojowe ONZ w Libanie. Podano, co z polskimi żołnierzami

Po wkroczeniu do Libanu izraelska armia utworzyła tymczasowy posterunek w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska 6-52. Zinterpretowano to jako próbę wywarcia presji na Irlandczykach, by opuścili swoją pozycję - skomentowała gazeta. Jak dodano, w sąsiednim punkcie, oznaczonym jako stanowisko 6-50, stacjonują polscy żołnierze.