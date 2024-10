Policja z Izraela potwierdza: To atak terrorystyczny. Są ofiary

- Przybyliśmy na miejsce zdarzenia, gdzie znajdowała się poważnie ranna osoba z wieloma ranami kłutymi i obrażeniami wielonarządowymi. Mężczyzna był półprzytomny. Zabraliśmy go do szpitala, a następnie wróciliśmy po innych rannych - relacjonuje jeden z ratowników medycznych dla "The Jerusalem Post".