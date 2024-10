Izraelskie wojsko rozszerza operacje w południowym Libanie

Izraelskie siły zbrojne ogłosiły we wtorek rozpoczęcie operacji naziemnych w południowo-zachodnim Libanie, co oznacza rozszerzenie działań na nowy obszar - podała agencja Reutera. Operacje koncentrują się na wyeliminowaniu celów związanych z Hezbollahem. To kolejny etap operacji wymierzonych w bojowników libańskiej organizacji.