Polacy mają natychmiast opuścić Iran. "Odpowiedź Izraela nastąpi"

Eskalacja czy deeskalacja? Ważna rola USA

Przeszkodą przed obraniem tej drogi może być postawa izraelskiej prawicy - wskazuje ekspert. Ta ma dążyć do całkowitej anihilacji irańskiego programu jądrowego lub programu rakietowego. - Miejmy świadomość, że tego typu działanie jest niemożliwe do zrealizowania w toku jednorazowego uderzenia. Wymagałoby to wielotygodniowej kampanii powietrznej, na co Izrael nie ma w tym momencie środków bez wsparcia Stanów Zjednoczonych - zaznacza jednak dr hab. Fyderek.