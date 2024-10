Ameryka boi się jednego. "Zaczynają żyć własnym życiem"

Podczas konferencji poświęconej krajowemu bezpieczeństwu, która odbyła się w Sea Island w stanie Georgia, William Burns odniósł się do trudnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że chociaż ani Izrael, ani Iran nie dążą do wojny na pełną skalę, to ryzyko niezamierzonej eskalacji konfliktu "jest bardzo realnym zagrożeniem".