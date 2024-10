Iran "odniósł" widowiskową porażkę w konfrontacji z Izraelem

W rezultacie kilka rakiet, które spadły w miastach, nikogo w Izraelu nie zabiły. Zdaniem proirańskich mediów, rakiety zniszczyły ok. 20 izraelskich samolotów F-35 zaparkowanych na terenie ostrzelanych baz, lecz nic nie wskazuje na to, żeby to była prawda. Rozumiejąc, że Izrael odpowie na tak spektakularny atak, Teheran poinformował, że choć ten atak odwetowy dobiegł końca, to Iran wznowi ostrzał, jeżeli państwo żydowskie posunie się za daleko w swojej odpowiedzi.