Polacy ocenili działania rządu. Wskazują jeden mankament

Nieco bardziej pozytywnie oceniany jest proces wdrażania obiecywanych zmian, który poparło 40,8 proc. respondentów. Jednak aż 56,7 proc. ankietowanych wyraziło brak satysfakcji co do szybkości, z jaką są one wprowadzane. Niecałe 2,6 proc. badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi w tej kwestii.