Awantura w programie na żywo. "Proszę nie machać mi tutaj palcem"

W programie "Kropka nad i" w TVN24 przewodnicząca tejże komisji Magdalena Sroka oraz poseł PiS Michał Wójcik komentowali sprawę. Prowadząca Monika Olejnik zapytała polityka, co czuł, oglądając ten film. - Wiem, co to znaczy kiedy człowiek jest chory na jakiś nowotwór, wiem, co to może znaczyć dla jego bliskich - odprał Wójcik. Dziennikarka od razu zaczęła dopytywać, co może, o tym widzieć. - Wiem, bo mój ojciec umarł na nowotwór pani redaktor - odpowiedział jej Wójcik.