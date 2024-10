Ziobro będzie zeznawał przed komisją? Już wszystko wiadomo

Już wiadomo, że Zbigniew Ziobro nie stawił się przed komisją śledczą. Jak przekazała przewodnicząca Magdalena Sroka, nie dostarczył on informacji o powodach swojej nieobecności. - Rozumiem emocjonalne wpisy i publikacje, natomiast opieramy się o ustawę o komisji śledczej i Kodeks postępowania karnego w tym zakresie, dlatego jako komisja musimy wypracować decyzję co do dalszego postępowania w tej sprawie - powiedziała Sroka nawiązując do porannego wpisu Ziobry na platformie X.