Ziobro stawi się na przesłuchaniu? Gorący spór w studiu

- Tu nie należy się skupiać na literze prawa, bo pan Zbigniew Ziobro postawił się ponad prawem - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej, pytany o sprawę wezwania Ziobry przez komisję śledczą ds. Pegasusa. Zembaczyński ocenił jednoznacznie, że Ziobro nie ma wyjścia i musi się stawić przed komisją. - To jest człowiek, który jest odważny, gdy jest we własnym gronie, zasłonięty jakąś barierą, oddzielającą go od trudnych pytań - mówił gość programu. Mówił, że do tej pory nie ma żadnej informacji, żeby go miało nie być dziś na przesłuchaniu, więc zakłada, że Ziobro będzie odpowiadał. Skomentował także wpis byłego ministra sprawiedliwości. Michał Moskal z PiS stwierdził natomiast, że biegły oceniający, czy Ziobro może stawić się na przesłuchaniu, nawet go nie zbadał. - Kłamaliście przez miesiące na temat jego nowotworu, podważając to, że jest chory - mówił w programie, zawracając się do polityka KO.