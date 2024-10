Kadyrow zapowiedział "zemstę krwi". Chce dowodów

We wrześniu doszło do próby siłowego przejęcia sklepu Wildberries w Moskwie, podczas którego zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka zostało rannych. Aresztowano dziesięć osób, w tym zawodnika MMA i zastępcę dowódcy czeczeńskiego oddziału Achmat Umara Cziczajewa. Dwie osoby usłyszały zarzuty zabójstwa.