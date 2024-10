Kijów ukrywa straty na froncie. Szacunki Pentagonu

Amerykańscy i brytyjscy analitycy wojskowi szacują, że ofiary rosyjskie to średnio "rekordowe" 1271 osób dziennie. Jednocześnie Rosja konsekwentnie werbuje od 25 do 30 tys. nowych żołnierzy miesięcznie, czyli prawie tyle samo, ile traci. Pozwala to armii rosyjskiej na dalsze wysyłanie fal wojsk na pozycje ukraińskie, mając nadzieję na ich stłumienie i przedarcie się przez linie okopów.