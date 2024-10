Mastalerek z apelem do koalicji. "Powinni się dokładnie przysłuchiwać"

Minister zaznaczył, że prezydent będzie odnosić się do swojej wcześniejszej wypowiedzi z pierwszego posiedzenia Sejmu, które miało miejsce niemal rok temu. - Prezydent wówczas przed wieloma sprawami przestrzegał i rysował, jakie są wyzwania. Na pewno to będzie pewnego rodzaju punkt odniesienia, to wystąpienie prezydenta prawie sprzed roku - stwierdził.