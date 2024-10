Robił karierę za PiS, robi za PO. Mimo że według komisji śledczej złamał prawo

Po odejściu z rządu Zagórski (jeszcze jako poseł PiS) współpracował do marca 2023 r. z firmą Wipasz - to producent pasz i mięsa z kurczaka. Wiosną 2023 r. zrezygnował z mandatu posła i został prezesem Krajowej Grupy Spożywczej. To potężna spółka, w której niemal 80 proc. udziałów kontroluje państwo za pośrednictwem Ministerstwa Aktywów Publicznych.