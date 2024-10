Nagle wyszła seniorka. Zadała Hołowni trudne pytanie. Długo odpowiadał

"Ile wdów nie dożyje?"

Seniorka stwierdziła, że ma w Warszawie znajomą, która zarabia miesięcznie 40 tys. złotych. Kobieta ta ma syna - Szymona. - Szymonek ma 800 plus, ma książki, ma wakacje, ma wszystko. A ja babcia, nie mam z czym do Szymonka pojechać - żaliła się seniorka. - I to jest dla nas tragedia, zostawiło się nas na sam koniec. Czekaj babciu lata, aż kobyłka zdechnie... In vitro załatwione, nauczyciele - załatwione, przedsiębiorcy - załatwione... - mówiła kobieta.