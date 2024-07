Wdowia renta pod jednym warunkiem. Wielu może się to nie spodobać

"To jednak nie wszystko. Wdowia renta – jak wynika z projektu ustawy – będzie przysługiwała osobom mającym status wdowy lub wdowca. To oznacza, że starać się będą mogły o nią tylko te osoby, które były ze zmarłym w związku małżeńskim lub też były rozwiedzione, ale mają prawo do renty rodzinnej po zmarłym. Jeśli para żyła na kocią łapę, nawet od wielu lat, renta wdowia nie będzie w takiej sytuacji przysługiwać" - wskazuje "Fakt". Zmiany w tym zakresie mogłyby wejść w życie dopiero z wprowadzeniem ustawy o związkach partnerskich.