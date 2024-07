"Zalewają polskie miasta". Rząd mocno zaniepokojony

Ważna wiadomość dla palaczy

Tymczasem dwa tygodnie temu Ministerstwo Finansów zaproponowało zaostrzenie polityki dotyczącej akcyzy na wyroby tytoniowe. Według nowych planów akcyza na papierosy wzrosłaby od 2025 roku o 25 proc., na tytoń do palenia o 38 proc., na nowatorskie wyroby tytoniowe o 50 proc., a na płyny do e-papierosów o 75 proc., co wskazywałoby na znaczące zmiany w podejściu do regulacji rynku produktów tytoniowych i alkoholowych w najbliższej przyszłości.