Polacy mają problem z alkoholem? Wyniki badania są jednoznaczne

Eksperci ostrzegają: alkohol szkodzi zdrowiu

Według ostatnich dostępnych danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), na które powołuje się BIG InfoMonitor, europejska średnia spożycia czystego alkoholu na osobę w wieku co najmniej 15 lat wynosiła w 2021 roku 11,3 litra, a w Polsce było to ok. 11,7 litra.