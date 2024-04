Kiedy przestać pić alkohol? Naukowcy podali wiek

Osoby w wieku 65 lat i starsze powinny całkowicie wyeliminować z diety alkohol - twierdzi ekspert ds. demencji, dr Richard Restak. Na łamach swojej książki "The Complete Guide to Memory" specjalista wyjaśnia, że alkohol zwiększa ryzyko upadków i może uszkodzić pamięć, co jest szczególnie niepożądane u osób starszych - donosi "Daily Mail".