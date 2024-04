Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach? "Mały krok w dobrą stronę"

Jakie jeszcze powinny zostać poczynione kroki? - Wydaje się, że to bardzo racjonalny argument, żeby nie sprzedawać narkotyku, jakim jest alkohol, w godzinach nocnych. Taki zakaz powinien obowiązywać w poszczególnych gminach. Prawdopodobnie też powinien obowiązywać w godzinach porannych, czyli przynajmniej do godziny 8, a nawet 9 czy 10. To właśnie wtedy "małpki" są produktem spożywczym, śniadaniowym. To jest właśnie produkt, który ludzie kupują w drodze do pracy - zaznacza Śpiewak.