Puste półki w Lidlu i Biedronce. Ludzie wykupują kartonami

- Z czego może wynikać tak niska cena? Być może z taniego surowca, który może być gorszy jakościowo. Jestem zdumiona, bo koszt produkcji 0,5 litra wódki to obecnie około 28-30 złotych. Przypomnę, że najbardziej znaczącym elementem ceny napojów alkoholowych są należności fiskalne (akcyza i podatek VAT). W przypadku wódki stanowią one aż 75% ceny. W tej sytuacji przy stałym poziomie podatków, tak znaczącą obniżkę ceny należy upatrywać w niższych kosztach produkcji. Cena będzie się różnić w zależności od przebiegu procesu i jakości użytych składników. A z tym wiążą się ceny zbóż, koszty energii elektrycznej, personelu, gazu, paliw oraz szklanej butelki. Do tego dochodzą podatki i marże sklepowe. Na pewno sprawą powinny zająć się odpowiednie organy i zbadać, co serwowane jest klientom - wylicza dr hab. inż. Edyta Lipińska z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności SGGW.