"Wódka zniknęła". Nowy trend zmieni picie Polaków jeszcze bardziej. To już się dzieje

- Mamy już utarty szlak w ustawodawstwie w kontekście nikotyny. To się stało. Co dzieje się na świecie? Nowa Zelandia wprowadziła zakaz sprzedaży w ogóle, nikotyny i papierosów. Kolejne pokolenia nie będą w ogóle miały tam możliwości kupna papierosów. W Holandii od tego roku papierosy będą dostępne tylko w wyznaczonych miejscach, a finalnie będzie tak z papierosami, że one będą dystrybuowane na receptę. To, co w tej chwili mamy z marihuaną. Człowiek, który chce palić marihuanę, załatwia sobie receptę i musi się wykazać jakimiś skłonnościami, jakimiś predyspozycjami, żeby tę marihuanę konsumować. Nie mam żadnej wątpliwości, że identycznie będzie z alkoholem - przekuje Robert Rutkowski.