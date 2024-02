Limuzyną SOP po alkohol. "SOP powinno wszcząć postępowanie wyjaśniające"

Opisane przez gazetę zajście miało miejsce w czwartek 1 lutego ok. godziny 13 w centrum Warszawy. Na opublikowanych zdjęciach widać, jak jeden z funkcjonariuszy służby kupuje butelkę alkoholu i pakuje ją do papierowej torby. Następnie limuzyna SOP - już z zakupami - wraca do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. "Dodatkowo funkcjonariusze mieli złamać nakaz jazdy w prawo i skręcili w lewo na ścieżkę rowerową" - podaje "Fakt".