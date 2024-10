"Miło nie będzie". Znamy pierwsze szczegóły orędzia Dudy

- Tak jak ostatnio mówił na konferencji naukowej w Sądzie Najwyższym, że będzie bronił powołanych przez siebie sędziów także po odejściu z urzędu prezydenta, tak w Sejmie będzie to mocno akcentował. Odniesie się także do zapowiedzi w sprawie wytycznych dla prokuratorów odnośnie postępowań, w których udział biorą sędziowie nominowani w czasach PiS. Nie ma na to zgody prezydenta - mówi Wirtualnej Polsce prezydenckie źródło. W ocenie Andrzeja Dudy kwestionowanie statusu sędziów, także przez innych sędziów, jest kwestionowaniem fundamentów wymiaru sprawiedliwości i godzi w bezpieczeństwo prawne obywateli. Podobnie w optyce prezydenta ma być z Trybunałem Konstytucyjnym, co także wybrzmi w środę.