Duda ramię w ramię z Barskim. Chce "przywrócić praworządność"

Prezydent murem za Barskim

Prezydent zastanawiał się również, co należy zrobić, by "naprawdę przywrócić praworządność". - Nie jakąś demokrację z przymiotnikiem, tak, jak kiedyś była demokracja ludowa, socjalistyczna, to teraz jest walcząca, bo tak pan premier zadeklarował, tylko żebyśmy mieli normalną, prawdziwą, uczciwą demokrację. A w tej demokracji pan Dariusz Barski, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wówczas przepisami i konstytucją został powołany na prokuratora krajowego i nadal nim jest - powiedział prezydent.