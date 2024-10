Ochojska uderza w Tuska. Padły słowa o "głębokim zawodzie"

Pytając o to, "co to znaczy, że ktoś chce zawiesić prawo do azylu", poinformowała: - To prawo jest przyznane bardzo ważnymi konwencjami - Konwencją genewską uchwaloną w 1951 r., Konwencjami praw człowieka, prawem humanitarnym, międzynarodowym, są międzynarodowe prawa dziecka i tak dalej. Więc ja nie wyobrażam sobie, co to znaczy tak naprawdę zawieszenie prawa do azylu. To oznacza, że działa się wbrew prawu. I tak samo działa w tym przypadku rząd Finlandii, odmawiając prawa złożenia wniosku o ochronę międzynarodową - mówiła Ochojska.