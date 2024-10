USA współpracuje z Mołdawią. "By zdemaskować machinacje Moskwy"

Kirby podczas briefingu potwierdził, że Moskwa wydaje duże sumy, aby wpływać na wynik wyborów w Mołdawii. - Rosja ingeruje w proces wyborczy w Mołdawii, by storpedować jej starania o akcesję do UE, wydaje miliony dolarów, by pomóc kandydatowi, którego popiera – oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego.