Rząd wprowadzi czasowe zawieszenie prawa do azylu. Czy to przeszkodzi Łukaszence?

Przechodzą płot, proszą o azyl, jadą dalej. Oto skala zjawiska

Migranci, którzy zostaną złapani podczas nielegalnego przekroczenia granicy, często powołują się na prawo do rozpatrzenia prośby o udzielenie międzynarodowej ochrony. Co im to daje? Nie zostają cofnięci na Białoruś. Do czasu rozpatrzenia sprawy - co zajmuje kilka miesięcy - mogą pozostać w Polsce. W tym czasie Urząd do Spraw Cudzoziemców sprawdza, czy cudzoziemcowi udzielić ochrony międzynarodowej "ze względu na grożące mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia".