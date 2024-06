Nie zostali cofnięci na Białoruś. Oto dalsze losy migrantów z przystanku w Czerlonce

Stali na przystanku, po przesłuchaniu, pojechali w Polskę

Co działo się dalej? Opisuje w rozmowie z WP Agata Kluczewska, wolontariuszka z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. - Pojechali do placówki Straży Granicznej, tam przeprowadzono z nimi wywiad, który jest podstawą wszczęcia procedury o udzielenie ochrony międzynarodowej. Przygotowano im tymczasowe dokumenty i wskazano ośrodek recepcyjny. Ponieważ ośrodki recepcyjne są w innych województwach, odebraliśmy ich i zawieźliśmy do Białegostoku, skąd pojadą do ośrodków pociągiem - relacjonuje Kluczewska, będąca pełnomocnikiem obcokrajowców.