Finlandia zalegalizowała cofanie migrantów za płot. Nasza straż musi kombinować, bo przegra procesy

Będzie to całkiem inna sytuacja niż to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. 18 lipca Straż Graniczna informowała o 40 próbach przekroczenia granicy, 17 lipca było ich 30. W tym samym czasie (18 lipca) aktywiści organizacji humanitarnych działających na pograniczu, pochwalili się uratowaniem z lasu (już na terytorium Polski) siedmiu osób. Poinformowano, że "cała siódemka została zabrana przez Straż Graniczną do placówki, gdzie zostaną przeprowadzone wobec nich procedury odnośnie złożenia wniosków o ochronę międzynarodową".