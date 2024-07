Migranci spadli z płotu na granicy. Poskarżyli się na strażników i w sądzie przyznano im pieniądze

Etiopczyk był leczony w szpitalu w Siemiatyczach. Sąd oparł się na jego relacji, że - zamiast na specjalistyczny oddział chirurgii - "zawieziono go na granicę z Białorusią i pozostawiono pod płotem granicznym, ale od strony Białorusi". Zlekceważono prośbę mężczyzny, który napisał na chusteczce higienicznej: "I want to asylum here Poland, please" (ang. "chcę azylu tutaj, w Polsce"). Pod płotem spędził jedną dobę, bo nie mógł się poruszać. Dopiero wtedy został zabrany do szpitala, a następnie ośrodka dla cudzoziemców.