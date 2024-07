Klęska w regionie. Nie pomogły odwiedziny ministra. "Ten sezon stracony"

Z kolei właścicielka domu do wynajęcia niedaleko granicy powiedziała nam, że na początku czerwcu (po zabójstwie polskiego żołnierza) turyści odwołali rezerwacje. Gdy doniesienia o atakach na granicy ucichły, ma gości, ale ograniczyli oni pobyt do weekendu plus jeden, dwa dni. Opowiada, że tydzień temu mieszkańcy trzymali kciuki za dwie osoby z okolic gminy Dubicze Cerkiewne, które występowały w "Pytaniu na śniadanie" w TVP2 i opowiadały o agroturystycznych walorach Podlasia. - Mimo to efektu odbicia w rezerwacjach nie widać - słyszymy.