TVP daje szansę Morawieckiemu. Premier powtarza tezy z debaty

- Przeszliśmy kawał drogi wspólnie z Polakami od pracy po 5-7 zł do płacy za 28 zł płacy minimalnej w przyszłym roku. Od głodowych emerytur do "trzynastek" i "czternastek". Od Polski zwijanej lokalnie, gdzie inwestycje praktycznie były śladowe do Polski, gdzie w każdej gminie są jakieś inwestycje, a to żłobek, a to przedszkole, a to droga. Wreszcie jeśli chodzi o armię, to przeszliśmy z armii likwidowanej do silnego Wojska Polskiego - mówił.