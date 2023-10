Niemcy ocenili debatę w Polsce. "Przegrany znany był przed końcem"

Sztywny i spięty premier

Kolejną niespodzianką było to, że "obaj dominujący, a zarazem najstarsi i najbardziej doświadczeni kandydaci, Morawiecki i Tusk, wypadli raczej blado. Żaden z obserwatorów nie uznał ich na końcu za zwycięzcę" – pisze Gnauck. Jego zdaniem w przypadku Tuska rzucało się w oczy to, że lubi mówić w sposób przemyślany i robić pauzy na refleksję, a kilka razy udało mu się przejść do ofensywy, np. stwierdzeniem, że rząd sprzedał Arabii Saudyjskiej nowoczesną rafinerię w Gdańsku "za połowę ceny, jaką Saudyjczycy zapłacili za piłkarza Ronaldo".