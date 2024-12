Tusk nazwał azyl dla Romanowskiego "skandalem". "Wiemy, jak to się kończy"

- To jest nie tylko poważny symbol tej głębokiej zmiany, jaka dokonuje się dzięki Polsce, dzięki wam, dzięki temu, że Polska odbudowała nadzieje demokratów w całej Europie. To jest symboliczne, bo koniec prezydencji węgierskiej obfituje w dziwne zdarzenia - mówił.

- Nie spodziewałem się, że ci, którzy uciekają przed sprawiedliwością, skorumpowani urzędnicy, będą mogli już wybierać między Łukaszenką a Orbanem w poszukiwaniu schronienia przed wymiarem sprawiedliwości - mówił Tusk, nawiązując do wczorajszej decyzji o przyznaniu przez Węgry azylu Marcinowi Romanowskiemu . Ocenił, że decyzja Budapesztu to "skandal".

- Uciekali różni ludzie. Ci, którzy czują się winni przestępstwom, czy drogowym zabójstwom, czy korupcji uciekają i będą uciekali. Jeden siedzi w Londynie, drugi szukał schronienia na Dominikanie, jeden szuka schronienia w Emiratach, jeden uciekł do Łukaszenki, sędzia Tomasz Szmydt. Będziemy spotykali się z takimi faktami. Ale najważniejsze, że my wiemy, jak się tego typu sytuacje kończą. Czasem będziemy musieli dłużej poczekać, ale one zawsze kończą się tak samo - powiedział.