Kaczyński o sprawie Romanowskiego. Mówił o torturach

Jarosław Kaczyński został w piątek na sejmowych korytarzach zapytany przez dziennikarzy o to, czy nie jest powodem do wstydu, że były wiceminister sprawiedliwości "zbiega przed wymiarem sprawiedliwości, ukrywa się".

- Nie zbiega przed wymiarem sprawiedliwości, tylko chce uniknąć działań ludzi, którzy są w miejscach, gdzie być nie powinni, nie mają do tego prawa, to wszystko jest nielegalne - odparł na to prezes PiS.