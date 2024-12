Romanowski dostał azyl na Węgrzech. Prokurator Generalny reaguje

W rozmowie z TVN24 Adamiak wyjaśniła, co uzyskanie azylu przez poszukiwanego Romanowskiego oznacza w praktyce. Podkreśliła, że nie kończy to poszukiwań posła .

- Dla polskiej prokuratury to jest tylko informacja, (że Romanowski uzyskał azyl - red.), ale my uzyskaliśmy już Europejski Nakaz Aresztowania. Jutro ten nakaz ukaże się w systemie i pan poseł będzie poszukiwany. Przyznanie mu prawa azylu na Węgrzech nie może powstrzymać Węgier od przeprowadzenia procedury związanej z ENA - podkreśliła Adamiak.

- Polega ona tym, że powinno zostać przeprowadzone postępowanie sądowe i w ramach tego postępowania sąd węgierski musi zdecydować, czy są podstawy do odmowy przekazania Romanowskiego władzy w Polsce. (...) To sprawa bezprecedensowa. Sytuacja dotychczas nieznana, nieprzewidywalna. (W zapisach prawa- red.) mówi się jedynie o możliwości odmowy przekazania osoby, co do której wydano ENA. Po naszej stronie poszukiwania będą wdrożone - wyjaśniła.