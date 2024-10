Trump chce zakończenia wojny w Izraelu. Media podają szczegóły

Obawy Izraela przed wyborami w USA

Kilka tygodni temu dwaj izraelscy politycy wyrazili przed dziennikarzami swoje obawy dotyczące nacisków ze strony Trumpa o szybkie zakończenie konfliktu. Ich zdaniem, jeśli wojna nie zostałaby zakończona przed 20 stycznia, kiedy ma nastąpić inauguracja prezydencka, mogłoby to prowadzić do napięć z nowym prezydentem USA, niezależnie od tego, czy będzie to Trump czy Kamala Harris.