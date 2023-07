"To idzie wręcz o życie". Przyjaciele PiS szykują się do wyborczej walki

Potem przechodzi do najnowszego "przekazu" kampanii PiS, czyli walki z imigracją. Przekonuje, że zgodę na pracę dostają głównie Ukraińcy, a każdy obcokrajowiec, chcąc pracować w Polsce, jest sprawdzany przez służby. Dodaje, że PiS nie chce imigrantów z Afryki, bo większość z nich nie przyjeżdża do Europy, by pracować, lecz by korzystać z "socjalu". Według wojewody mieszkańcy Afryki nie chcą pracować także gdy są u siebie. - Oczekują od nas, Europejczyków, żebyśmy przyjeżdżali, przywozili różnego rodzaju dobra, opiekowali się nimi. Nie ma w tych ludziach chęci do tego, by zmienić coś w swoim życiu, nawet jeśli to coś jest na wyciągnięcie ręki – przekonuje Kmita, powielając rasistowskie kalki.