Zachwala PiS w TVP. Jego fundacja dostała olbrzymią kasę od premiera

Pytany o dotację Tomasz Sakiewicz odesłał nas do władz fundacji. – To nie jest moja fundacja. Zakładałem ją, ale to było dawno. Proszę się zwrócić w tej sprawie do władz fundacji. Myśli pan, że mam jakąś wiedzę objawioną w tej sprawie? Są władze fundacji, które się tym zajmują. Proszę się zwrócić do nich – powiedział.