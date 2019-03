"Wielki wyjazd na Węgry". Kluby "Gazety Polskiej" pod patronatem premiera RP

Po raz siódmy Kluby "Gazety Polskiej" ruszyły z Warszawy do Budapesztu na uroczystości święta narodowego Węgier. Tym razem pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego.

Liczba uczestników jak co roku była na tyle duża, że zorganizowany został pociąg specjalny. Kluby "Gazety Polskiej" ruszyły z Warszawy po godz. 15. O godz. 21 zabiorą chętnych na wyjazd z Krakowa i okolic, a na dworcu Keleti na Węgrzech zameldują się w piątek około 7 rano.

"Dotarła do nas bardzo ważna informacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poinformowano nas, że szef polskiego rządu, premier Mateusz Morawiecki, podjął decyzję o objęciu patronatu honorowego nad VII Wielkim Wyjazdem na Węgry" - informują organizatorzy wyjazdu.

Orban: Dziękuję za pogłębianie polsko-węgierskiej przyjaźni

W ubiegłym roku, tuż po wizycie tysięcy Polaków w Budapeszcie na uroczystościach święta narodowego Węgier, premier Viktor Orban przesłał list do redaktora naczelnego "Gazety Polskiej" Tomasza Sakiewicza. Napisał w nim m.in:

"Według znanego powiedzenia: kiedy spotykamy się – to jest początek, kiedy trzymamy się razem – to jest postęp, a kiedy łączymy siły – to jest sukces. Dlatego w imieniu wszystkich obywateli Węgier chciałbym wyrazić naszą wdzięczność Panu i Pańskim współpracownikom za wieloletnią pracę na rzecz pogłębiania polsko-węgierskiej przyjaźni i za organizowanie wspólnych upamiętnień wzmacniających współpracę pomiędzy naszymi narodami.