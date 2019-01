Sędziowie złożyli pozew przeciwko Sakiewiczowi. Został oddalony

38 krakowskich sędziów poczuło się urażonych i złożyło pozew przeciwko redaktorowi naczelnemu "Gazety Polskiej" Tomaszowi Sakiewiczowi. Chodziło o stwierdzenie, że w Krakowie "działa zorganizowana grupa przestępcza". Teraz sąd oddalił ich pozew.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku premier Mateuszu Morawiecki powiedział w wywiadzie dla "Gazety Polskiej": "W mojej opinii szczególnie znamienny jest przykład sądu z Krakowa. Będę zachęcał pana Fransa Timmermansa (wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej - red,), aby się przyjrzał temu przykładowi bardzo uważnie. Wszystko wskazuje bowiem na to, że działała tam zorganizowana grupa przestępcza".

Szczególnie ten ostatni fragment jego wypowiedzi nie spodobał się sędziom z krakowskiego sądu okręgowego. Wnieśli więc do "Gazety Polskiej" o sprostowanie. Ponieważ nie zostało ono opublikowane, zwrócili się do Sądu Okręgowego w Warszawie. W pozwie żądali od redaktora naczelnego gazety, by umieścił sprostowanie.